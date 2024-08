Dybala-Inter, cosa sta SUCCEDENDO davvero

E’ esploso un enorme caso di mercato nelle ultime ore nella Capitale che riguarda il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino può clamorosamente lasciare la Roma, nonostante la sua volontà sia quella di proseguire ancora un’altra stagione a vestire la maglia giallorossa.

Come riportato da Calciomercato.it, sarebbe soprattutto la Roma a spingere verso la cessione dell’argentino per liberarsi di un ingaggio pesante. Per questa ragione, il club capitolino nella giornata di ieri ha incontrato sia alcuni emissari dell’Al Qadsiah, società molto interessata al ragazzo, che l’agente dello stesso Dybala.

Il procuratore della Joya è rientrato quest’oggi in Spagna ed attende una risposta da parte dell’ex attaccante della Juventus. Dybala non vorrebbe infatti trasferirsi in Arabia Saudita per una ragione in particolare: l’argentino vuole riconquistare la Nazionale ed ha già ricevuto garanzie importanti in un colloquio recente dal ct Lionel Scaloni. Lasciare il calcio europeo, dunque, equivarrebbe a perdere l’ultimo treno con l’albiceleste.

Nelle ultime ore, il nome dell’argentino – soprattutto da parte dei tifosi sui social – è stato nuovamente accostato all’Inter. Il club nerazzurro proprio due anni fa, prima di portare a termine il clamoroso ritorno in prestito di Romelu Lukaku, era stato vicinissimo al colpo Dybala a costo zero.

Dal punto di vista tecnico sarebbe senz’altro una grande operazione per i nerazzurri, che in quel ruolo nelle ultime ore hanno riallacciato i contatti con il Genoa per Gudmundsson. Allo stesso tempo, però, non risulta che da parte dell’Inter vi sia ad oggi un reale interesse nei confronti della Joya. L’islandese rimane il primo obiettivo per l’attacco e si proverà ad imbastire un’operazione con il Grifone tramite l’inserimento del cartellino di Arnautovic per superare la fortissima concorrenza della Fiorentina.