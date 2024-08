Inter sulla nuova stella del Palmeiras: l’annuncio in Brasile

L’Inter continua ad osservare con grande interesse il mercato sudamericano. Direttamente dal Brasile, infatti, il club nerazzurro è stato accostato nelle scorse ore ad un giovanissimo talento di proprietà del Palmeiras nel mirino di diverse big inglesi.

Stiamo parlando di Luighi, centravanti classe 2006 già nel giro della prima squadra. Calciatore di cui si parla un gran bene e che ha collezionato numeri niente male soprattutto nella formazione Under 20. Come annunciato dal giornalista Flavio Latif ai microfoni di UOL Esporte, l’Inter avrebbe già proposto un’offerta al Palmeiras per il giovane bomber, incassando per il momento un secco no dalla società brasiliana.

Questa la rivelazione: “Il Palmeiras ha già rifiutato tre proposte dei maggiori club europei per Luighi. Due provengono da giganti della Premier League, i nomi dei club non sono stati rivelati. E l’altro è del calcio italiano, anche questo un grande club. Recentemente il nome di Luighi è stato accostato dalla stampa internazionale ad Arsenal, Gruppo City e Inter, e coincide con questa informazione”.