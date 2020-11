Inter, Handanovic taglia il traguardo delle 350 presenze: il messaggio del club

Dopo un primo tempo in cui l’Inter non aveva praticamente mai subito le offensive del Parma, se non un solo tiro ravvicinato e neutralizzato ad Samir Handanovic ma comunque a gioco fermo, tutto lasciava presagire ad un’altra partita senza subire gol per i nerazzurri, la terza consecutiva dopo lo Shakhtar Donetsk e il Genoa. E invece, sono bastati due lampi di Gervinho ad inizio ripresa a rovinare i piani della squadra di Conte e mettere in salita una partita nettamente dominata fino al doppio svantaggio.

Soprattutto Handanovic, che con la presenza di ieri ha tagliato il traguardo delle 350 apparizioni con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, avrebbe desiderato festeggiare con un altro clean sheet. Purtroppo, la velocità di Gervinho è stata determinante e in entrambe le occasioni il portiere difficilmente avrebbe potuto fare di più per impedire all’ivoriano di andare a rete. Il club nerazzurro ha comunque giustamente festeggiato questa mattina l’obiettivo raggiunto dal capitano interista sui propri social:

