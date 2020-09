Inter, in Francia-Croazia Brozovic sovrasta Kanté

In Francia–Croazia di ieri sera c’era tanta Inter. Da una parte Brozovic, dall’altra Kanté. Il primo rappresenta il presente (ancora per poco) interista, mentre il secondo il futuro trasognato. Il centrocampista croato è destinato all’addio, proprio per far spazio al francese, richiesta di mercato da Antonio Conte.

Nella vittoria dei transalpini (4-2) chi ha brillato di più tra i due è stato Brozo. La prestazione è stata elogiata da tutti, media francesi compresi. Kanté, invece, ha deluso e non poco le aspettative. La media dei voti ottenuta da Brozovic è del 7, mentre per il centrocampista del Chelsea si fa fatica ad arrivare alla sufficienza, riporta La Gazzetta dello Sport. Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova.

