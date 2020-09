TMW – L’Inter torna su Kumbulla: nuovi contatti con il Verona. Offerta del Lipsia

L’Inter torna su Marash Kumbulla. Dopo aver messo in stand-by l’operazione, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la dirigenza nerazzurra avrebbe riallacciato i contatti sul mercato con il Verona per il difensore classe 2000 albanese.

Le richieste del Verona rimangono ancora troppo alte per Marotta e Ausilio, che vorrebbero bloccarlo per l’estate del 2021 e lasciarlo a Verona per farlo maturare ancora. Intanto c’è da segnalare un sondaggio del Lipsia ma l’offerta del club tedesco, inferiore ai 20 milioni, è stata respinta al mittente.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<