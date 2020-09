VIDEO – Eriksen-Inter, retroscena inedito dal documentario sul Tottenham: il confronto con Levy e Mourinho

La telenovela tra Inter, Tottenham ed Eriksen ha tenuto con il fiato sospesi i tifosi nerazzurri durante la scorsa finestra invernale di calciomercato.

Una trattativa lunga che si è conclusa per l’Inter con il lieto fine. Il centrocampista danese classe 1992 è arrivato dal Tottenham per circa 20 milioni di euro. Un’operazione super considerato il valore del giocatore che però ha riscontrato in Italia qualche difficoltà in più del previsto.

Ci sarà tempo per scrivere pagine importanti con la maglia dell’Inter e far rimpiangere ancora di più il presidente Levy del Tottenham che fino all’ultimo ha provato a trattenere Eriksen a Londra, come svelato dal retroscena filmato da Amazon Prime nel documentario All or Nothing Spurs.

Ecco le parole del presidente del Tottenham: “Voglio essere chiaro. Non vogliamo che tu vada all’Inter e possiamo pareggiare qualsiasi offerta ti facciano. Questo deve essere chiaro”,

La risposta di Eriksen: “Per me l’Inter è una buona opportunità. Non voglio andare per soldi. Non è mai stato per soldi e lo sai”.

Ecco il video:

