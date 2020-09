Non solo Kanté, ecco il piano B di Marotta: torna di moda Tolisso. E Ndombele…

N’Golo Kanté è l’obiettivo primario di mercato della dirigenza nerazzurra per rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Conte. Arrivare al campione del mondo, valutato 60 milioni di euro dal Chelsea, non è facile e per questo Marotta sta valutando altre alternative.

Come riportato da Tuttosport torna di moda la candidatura di Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, mentre è sempre viva la pista che porta a Ndombele del Tottenham. Per l’ex Lione l’Inter ha avviato i contatti da tempo con il Tottenham ma la trattativa non è mai decollata.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<