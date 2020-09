GdS – Perisic non preoccupa, allarme rientrato? Nuovi esami nelle prossime ore

Allarme rientrato, o forse, in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’infortunio rimediato in Nazionale da Perisic non procurerebbe lo staff medico nerazzurro.

A quanto pare si tratterebbe solo di una botta ma nelle prossime ore sono attese conferme. La situazione resta comunque da valutare.

Il croato è uscito zoppicando al minuto 66′ nel match di Nations League contro la Francia. E’ stato soccorso dallo staff medico della propria Nazionale ed è rimasto in panchina fino al termine della partita. Poi è rientrato negli spogliatoi sempre zoppicando.

