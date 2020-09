TS – Casting quarta punta, Dzeko infattibile. I nomi per il vice-Lukaku: occhi a Parma

L’Inter è al lavoro sul mercato per cercare di regalare a Conte un quarto attaccante in grado di completare il pacchetto offensivo con Lautaro, Lukaku e Sanchez.

Secondo quanto riportato da Tuttosport l’Inter è alla ricerca di un profilo low-cost in grado di accettare il ruolo di vice Lukaku. Per questo è difficile che possa essere Dzeko o un altro attaccante di livello. Con il Parma, durante i colloqui per Darmian, si è parlato di Gervinho ma non è escluso che possa essere stato fatto anche il nome di Inglese. Mentre Sebastiano Esposito potrebbe fare il percorso inverso.

