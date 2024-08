Inter, incubo infortuni per Inzaghi: si ferma un altro titolarissimo

Continua la maledizione del pre-campionato dell’Inter in questa estate. Dopo il risentimento muscolare di Stefan de Vrij, confermato dagli esami strumentali realizzati nella giornata di ieri, nelle scorse ore si è registrato un altro stop legato ad uno dei titolarissimi della formazione di Simone Inzaghi.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, infatti, Hakan Calhanoglu ha riportato un piccolo affaticamento dopo l’ultima seduta. Visti i troppi infortuni di queste ultime due settimane, lo staff ha deciso di non correre rischi con il centrocampista turco che con ogni probabilità questo pomeriggio non salirà insieme ai compagni sull’aereo per Londra, dove domani si giocherà l’ultima amichevole con il Chelsea.

A differenza di de Vrij, considerato già out per l’esordio in campionato, Calhanoglu contro il Genoa sarà regolarmente in campo.