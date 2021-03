KPMG – Inter, crolla l’indebitamento netto grazie a Suning. Male Roma e Juventus

Proprio come quella del campionato di Serie A, anche la classifica dell’indebitamento netto delle big italiane tra dal 2017 al 2020 vede l’Inter ampiamente al primo posto. In questo caso, però, si tratta di un primo posto in chiave positiva: rispetto a Milan, Juventus, Napoli, Roma e Lazio, infatti, il club nerazzurro ha fatto registrare il calo più sensibile del dato relativo all’indebitamento. Secondo uno studio pubblicato su KPMG Football Benchmark, grazie ad alcune operazioni effettuate da Suning l’Inter ha avuto modo di veder crollare il proprio indebitamento netto di ben 154 milioni di euro. Il merito, si legge sullo studio, “è dovuto alla parziale conversione in conto capitale del finanziamento soci di Suning: per questo c’è stato un decremento”.

Molto peggio hanno fatto le altre big italiane sopra citate: ad essere leggermente migliorate – anche se non ai livelli dell’Inter – sono state Milan (-26 milioni) e Napoli (-5 milioni), mentre l’indebitamento di Lazio (+3 milioni), Juventus (+76 milioni) e Roma (+90 milioni) è addirittura aumentato.

