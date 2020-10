Vidal non preoccupa, sospiro di sollievo per Conte: il Guerriero a disposizione per la Lazio

Sospiro di sollievo in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno ha lasciato zoppicando il campo del Vigorito pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Vidal si è toccato la coscia e Conte è corso subito ai ripari inserendo al suo posto Barella.

Il dolore alla coscia non preoccupa, è solo una botta come chiarito dallo stesso allenatore nel post partita. Tutto lascia pensare che l’ex Barcellona sia regolarmente a disposizione per la cruciale trasferta dell’Olimpico, in programma domenica contro la Lazio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<