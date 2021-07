TS – Inter già conquistata dal metodo Inzaghi: i 3 segreti del nuovo allenatore

Il tecnico nerazzurro sta raccogliendo grandi consensi ad Appiano Gentile

Come la storia nerazzurra insegna, non è mai semplice sedersi su una panchina come quella interista senza accusare i colpi di una pressione naturale. A maggior ragione quando vieni chiamato a raccogliere un'eredità pesantissima come quella di Antonio Conte, amato ad Appiano Gentile da staff e calciatori per aver rivoluzionato un club in due anni, riportandolo alla vittoria del campionato. Non c'era riuscito ad esempio Rafa Benitez, quando nell'estate del 2010 venne chiamato a prendere il posto lasciato vuoto da José Mourinho.