Clamoroso Conte, nuova carriera da opinionista tv? Offerta di Sky per la Champions: l’ex Inter ci pensa

Clamoroso retroscena sull'ex tecnico nerazzurro

L’emittente satellitare lo vorrebbe come ospite in studio per le partite di Champions. Conte sta riflettendo sulla proposta e potrebbe accettare. Sarebbe davvero una scelta sorprendente quella del tecnico salentino che ha lasciato l'Inter in estate per divergenze con la società nerazzurra. Curioso pensare che Conte si ritrovi a commentare una competizione in cui non ha mai brillato e che poteva invece affrontare con l'Inter quest'anno anche dalla prima fascia.