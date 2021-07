Stop Sanchez, vaccini, le ultime dall’infermeria, Vecino e Vidal on fire: il report da Appiano

Riposo di 3 giorni ma non per tutti, gli ultimi arrivati restano ad Appiano. Lunedì previsti i rientri di Barella, Bastoni e Lautaro

L'Inter da oggi avrà tre giorni di riposo concessi da mister Inzaghi, salvo gli ultimi arrivati come Lukaku, Vidal, Vecino e Perisic che continueranno a sudare ad Appiano. Lunedì intanto sono previsti i rientri di Barella, Lautaro e Bastoni : Inzaghi così avrà finalmente la squadra al completo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tornato dal Sudamerica con un fastidio al polpaccio, solo Sanchez in questi giorni di ritiro si sottoporrà alle terapie: il cileno non si allenerà infatti per ora con i compagni. D'Ambrosio dovrebbe rientrare a disposizione di Inzaghi entro una settimana, mentre Gagliardini rischia di dover stare fuori un mese.