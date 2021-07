Accadde oggi – 30 luglio 1964, nasceva Jurgen Klinsmann: tanti auguri alla “Pantegana Bionda”

Il 39 luglio del 1964 nasceva in Germania Jurgen Klinsmann: la "Pantegana Bionda" che ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri.

Nella sua prima stagione vissuta nella Milano nerazzurra la "Pantegana Bionda" - nomignolo attribuitogli dalla Gialappa's Band anni '90 - mette a segno 13 gol in campionato, contribuendo anche alla conquista della Supercoppa Italiana. Nella seconda stagione, invece, il livello delle prestazioni fornite da Jurgen si alza ulteriormente e con i 14 gol realizzati in stagione aiuta la Beneamata a conquistare la Coppa UEFA: la finale di gioca contro la Roma e l'Inter dopo aver vinto 2-0 la sfida di andata a San Siro, perde "solo" 1-0 all'Olimpico e riesce ad alzare al cielo la Coppa. Al termine della sua seconda stagione a Milano, poi, Klinsmann vive un'estate da sogno: ad Italia 90, infatti, vince il Mondiale con la maglia della Germania, battendo in finale (ai calci di rigore) l'Argentina di Diego Armando Maradona. L'ultima stagione giocata con la maglia dell'Inter è quella meno prolifica in termini di gol, con l'attaccante tedesco che mette a segno soltanto 7 reti in campionato.