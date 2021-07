Inzaghi-Calhanoglu, è già grande feeling: l’Inter stregata dal turco

Il centrocampista sta svolgendo un grande lavoro per esaltare le idee del suo tecnico

Arrivato a sorpresa per via del problema cardiaco accusato agli Europei da Christian Eriksen, Hakan Calhanoglu non dev'essere considerato un semplice rimpiazzo in attesa che il danese possa tornare a giocare. Il fantasista turco, nell'Inter che sta nascendo sotto la nuova impronta di Simone Inzaghi, può invece essere grande protagonista. Come dimostrato nelle prime uscite della formazione nerazzurra, l'ex Milan si sta già ritagliando un ruolo importante come interno di centrocampo, in una posizione che ha fatto le fortune di Luis Alberto negli ultimi anni alla Lazio.