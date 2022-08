Inter, Inzaghi punta ai 100 gol: può riuscirci? Ecco cosa dicono i precedenti

I campionati si vincono con le difese, si dice. Eppure Inzaghi sembra voler puntare tanto sull'attacco. Nel post-partita di Inter-Spezia, il tecnico nerazzurro ha parlato dei 100 gol in campionato come una "speranza". L'attacco interista fa presagire che ci si possa davvero avvicinare a quest'obiettivo. L'anno scorso, senza Lukaku, la squadra di Inzaghi è arrivata a quota 84 gol in campionato.