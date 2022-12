Inter, Inzaghi può sorridere: infermeria quasi vuota

In attesa della ripresa del campionato il 4 gennaio contro il Napoli, Inzaghi può dirsi soddisfatto. L'Inter in amichevole, soprattutto contro il Salisburgo, ha mostrato ottima condizione, nonostante i giocatori assenti per il Mondiale. A far sorridere il tecnico nerazzurro ci pensa però anche l'infermeria, ormai quasi vuota.