Inter, aumenta l’ottimismo per il rinnovo di Skriniar: fumata bianca entro fine settimana?

Addirittura, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il sì definitivo potrebbe arrivare entro venerdì, al più tardi entro i primi giorni della prossima settimana. E questa volta finalmente non sembra un rinvio di circostanza. Da casa Inter filtra parecchio ottimismo ed i contatti tra le parti sarebbero continui e proficui. La distanza è ormai annullata quasi completamente ed un bonus alla firma potrebbe essere la chiave decisiva per appianare tutte le divergenze (balla ancora un milioncino). Sempre stando al quotidiano pare non ci sarà alcuna garanzia scritta sulla fascia da capitano. L'investitura però pare scontata, anzi già consolidata. Difficile che la fascia messagli al braccio con Handanovic in panchina e Brozovic ai box gli venga tolta.

I tifosi e tutto l'ambiente nerazzurro non vedono l'ora che la questione si risolva. Skriniar è fondamentale per l'Inter e anche il club per il ragazzo significa molto. Altrimenti non avrebbe detto no ai 9 milioni messi sul piatto dal PSG. Un legame che, dopo una fase di appannamento, ora è pronto a tornare più saldo che mai. L'Inter e Skriniar sono fatti l'uno per l'altro. Ora non manca altro che metterlo nero su bianco con la tanto sospirata firma.