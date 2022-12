Gosens dice no allo Schalke: vuole riprendersi l’Inter

Robin Gosens punta i piedi. L'esterno nerazzurro non vuole arrendersi, nonostante le grandi difficoltà del suo primo anno a Milano. Prima frenato da un pesante infortunio e chiuso da Perisic . Poi scavalcato nelle gerarchie da Dimarco . Il tedesco però, che sembra finalmente aver raggiunto una buona condizione fisica, non ha intenzione di mollare tanto facilmente: l' Inter è l'occasione di una vita e vuole sfruttarla.

Stando a La Gazzetta dello Sport Gosens avrebbe rifiutato una recente offerta dello Schalke 04 , che lo avrebbe richiesto in prestito. Gosens infatti non vuole soluzioni temporanee: o arriva l'offerta "giusta" a titolo definitivo, oppure preferisce rimanere a Milano a giocarsi le proprie carte. Intanto l'ex Atalanta si sta allenando con grande intensità per dimostrare ad Inzaghi di poter dare ancora molto. Fino a giugno dovrebbe rimanere all'Inter e vuole tornare quello di un tempo.

L'atteggiamento di Gosens dimostra grande tempra ed è una notizia molto positiva per l'Inter. Se riuscirà a trasformare questa voglia di rivalsa in qualcosa di concreto lato prestazioni, i nerazzurri potrebbero finalmente ritrovare uno dei migliori esterni in circolazione. Gosens all'Atalanta era incontenibile. Averlo anche solo all'80% come alternativa di Dimarco potrebbe spaccare la seconda parte di stagione in favore dei nerazzurri.