Inter – Bastoni, Barella e Sensi convocati per lo stage con l’Italia: le date

Lo stage si terrà a Coverciano in vista dei play-off di marzo

In vista dei play-off di fine marzo - valevoli per l'accesso ai Mondiali in Qatar - il C.T. Mancini ha convocato 35 giocatori per uno stage che si terrà da mercoledì 26 gennaio 2021 a venerdì 28 gennaio 2021. I nerazzurri chiamati da Roberto Mancini sono: Bastoni, Barella e Sensi. Di seguito la lista completa: