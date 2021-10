Inter Juve, il Derby degli scambi: i 10 ex che non ti aspetti

Inter-Juve è sa sempre una delle partite più sentite del mondo, sicuramente la più sentita della Serie A, soprattutto dopo quanto successo nel 2006 con Calciopoli. Il Derby d'Italia, espressione coniata nel 1967 da Gianni Brera, attira spettatori e telecamere da tutto il mondo e solo in rarissimi casi non lascia dietro strascichi di polemiche che durano fino alla gara di ritorno. Quello che in molti però non sanno è che da sempre le due squadre, pur detestandosi cordialmente, hanno più volte visto i loro giocatori, talvolta anche simbolo, vestire la casacca dell'odiata rivale. Talvolta addirittura proprio in scambi, raramente fruttuosi, intavolati tra le due società, mentre in altri casi sono stati gli allenatori a fare le fortune delle due grandi nemiche. Ecco i 10 più importanti e curiosi.