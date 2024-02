Tutto pronto a San Siro per Inter-Juventus, big match della 23a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri scenderanno in campo per consolidare il primo posto in classifica in uno dei Derby d’Italia più importanti degli ultimi anni.

Per l’occasione, Inzaghi manda in campo tutti i titolari a sua disposizione, recuperando gli squalificati Barella e Calhanoglu. Ritrova il campo anche Dimarco sulla fascia sinistra, mentre a destra è confermato Darmian. La coppia d’attacco sarà quella collaudatissima, composta da Thuram e Lautaro Martinez.

Allegri recupera Rabiot tra i titolari e sceglie Yildiz al fianco di Vlahovic nel 3-5-2 collaudatissimo della Juventus, che ritrova anche Danilo in difesa, insieme a Gatti e Bremer.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Juventus: