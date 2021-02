Inter-Juventus, Marotta (Rai): “Eriksen importante, ma qui nessuno è titolare. Lukaku-Ibra? Caso da chiudere subito”

Nel prepartita di Inter-Juventus, l’amministratore delegato Beppe Marotta si è concesso ai microfoni della Rai. Queste le sue parole: “Eriksen è sicuramente un giocatore importante, ma ci tengo a sottolineare che l’Inter è un grande club, non ci sono titolari e riserve. Ci sono titolari e basta. Le valutazioni non vanno fatte sul minutaggio ma sul rendimento”.

Su Ibra e Lukaku: “Spot non bello, poco educativo. I protagonisti hanno un compito importante, di trasmettere valori educativi per i giovani. Per quanto mi riguarda, Lukaku è un bravissimo ragazzo, non ha l’aggressività nel suo Dna. Spero che il caso venga subito chiuso”.

