Inter-Juventus, Lautaro Martinez (InterTv): “Replichiamo il match di campionato, mi aspetto una Juventus diversa”

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby d’Italia fra Inter e Juventus, che questa sera saranno in campo allo stadio Giuseppe Meazza per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Dopo la roboante vittoria ottenuta qualche settimana fa, gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a confermarsi nella partita di questa sera.

Prima del fischio d’inizio, il giocatore dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Queste le sue dichiarazioni: “Prima di tutto dobbiamo continuare a fare quello fatto fino ad ora. Dobbiamo rifare quanto fatto in campionato, una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un’altra competizione e dobbiamo cercare quello che abbiamo già fatto”.

JUVENTUS HA CAMBIATO MARCIA – “Mi aspetto una Juventus più agguerrita, perdere quella partita non è stato bello e lo sanno. Dobbiamo essere concentrati e fare quello che abbiamo provato in allenamento. Sono forti e dobbiamo essere compatti per avere spazio per attaccare. Quando abbiamo palla dobbiamo imporre il gioco”.

PAPA’ – “E’ arrivata in un momento importante per me, mancava un po’ ma è arrivata adesso. Avrà sicuramente una carica in più”.

