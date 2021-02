Inter-Juventus, le formazioni UFFICIALI: dentro Darmian, Brozovic e Sanchez

Calcio di inizio alle ore 20:45 per l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri devono confermare l’ottima prova nell’ultima di campionato ma di fronte hanno i bianconeri che vogliono riscattarsi dopo la passata batosta nell’ultimo Derby d’Italia giocatosi in campionato il 17 gennaio. Scelte obbligate per Conte che deve fare a meno degli squalificati Hakimi e Lukaku; al loro posto dentro Darmian e Sanchez con Brozovic in regia. In seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 37 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 10 Lautaro Martinez, 7 Sanchez

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 13 Ranocchia, 11 Kolarov, 33 D’Ambrosio, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 24 Eriksen, 14 Perisic, 99 Pinamonti

Allenatore: Antonio Conte

JUVENTUS (3-5-2): 77 Buffon; 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 14 McKennie, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 44 Kulusevski, 7 C. Ronaldo.

A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 5 Arthur, 9 Morata, 13 Danilo, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 51 Peeters.

Allenatore: Andrea Pirlo

