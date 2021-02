Clima acceso in vista di Inter-Juventus: squadra accolta al Meazza. Presente striscione per Lukaku

Si accende il clima in vista della partita fra Inter e Juventus, che fra poco più di un’ora saranno di scena allo stadio Giuseppe Meazza per la semifinale d’andata di Coppa Italia. La tifoseria nerazzurra, infatti, si è data appuntamento fuori dall’impianto meneghino per sostenere la formazione di Antonio Conte al momento del suo arrivo.

Presente anche uno striscione a sostegno dell’attaccante nerazzurro Lukaku, beniamino della tifoseria nerazzurra incitato a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby d’Italia. Questo il testo: “Testa alta e petto in fuori. Romelu fieri di te”.

