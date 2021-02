Inter-Juventus, Vecino torna fra i convocati: l’annuncio con un post sui social

Dopo una lunga assenza a causa di un infortunio, il centrocampista dell’Inter Matias Vecino è pronto al rientro. Il giocatore, che la scorsa settimana è tornato a giocare con la Primavera, sarà infatti in panchina nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus in programma questa sera.

L’indizio è stato rilasciato dalla stessa società, che in una storia Instagram ha pubblicato un video dello spogliatoio con le maglie predisposte per la partita. Fra queste c’è appunto anche quella del centrocampista dell’Uruguay, che potrà rappresentare una risorsa in più per Antonio Conte, in una seconda parte di stagione in cui sarà necessario l’aiuto di tutti per lottare sino alla fine per lo scudetto.

Di seguito la foto:

