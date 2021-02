Social – Inter-Juventus, Lukaku carica la squadra a distanza: “Forza Inter!”

Mancano pochi minuti dal fischio iniziale di Inter-Juventus. Le squadre stanno facendo la rifinitura sul campo da gioco, mentre sale l’ansia dei tifosi per il match imminente. Sarà una sfida importante, in cui i nerazzurri vogliono guadagnare una posizione di vantaggio sui rivali.

Romelu Luaku non sarà della partita, poiché squalificato. Il belga è stato ammonito nei quarti di finale contro il Milan, in cui era diffidato. Attraverso il proprio profilo Twitter, però, Big Rom ha voluto far sentire tutto il suo sostegno alla squadra. Il suo messaggio dà la carica a tutto l’ambiente nerazzurro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-JUVENTUS>>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi