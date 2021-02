Inter-Juventus, Barella ancora protagonista: decisivo negli ultimi 3 gol nerazzurri del Derby d’Italia

Nicolò Barella ha lasciato ancora una volta il segno contro la Juventus. Il centrocampista dell’Inter ha siglato infatti l’assist per l’1-0 di Lautaro Martinez che ha sbloccato il match.

Come riportata da Opta, Barella ha così preso parte a tutti i tre gol segnati dall’Inter contro la Juventus in questa stagione, tra Serie A e Coppa Italia. Nella partita di campionato, dopo l’assist per l’1-0 di Vidal, fu proprio il centrocampista azzurro a siglare il gol del definitivo 2-0.

