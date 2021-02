Tegola per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Arturo Vidal in Juventus-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma il 9 febbraio all’Allianz Stadium.

Il centrocampista cileno, diffidato, è stato infatti ammonito nel primo tempo dopo un fallo su Cristiano Ronaldo.

LE PAGELLE LIVE DI INTER-JUVENTUS >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi