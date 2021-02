Inter-Juventus, polemiche per il rigore su Cuadrado. Marelli: “Il Var non doveva intervenire”

Ancora una volta non mancano le polemiche in Inter-Juventus. A far discutere è il rigore concesso in favore dei bianconeri, sul risultato di 1-0 in favore della squadra di Conte, per una trattenuta di Young su Cuadrado.

Per Calvarese inizialmente non c’erano gli estremi per un calcio di rigore ma l’arbitro, richiamato al monitor dal Var, è tornato pochi secondi dopo sui suoi passi concedendo il penalty in favore della Juventus. Si discuterà tanto sull’intensità della trattenuta di Young su Cuadrado, ma a far discutere è anche l’utilizzo del Var.

Secondo l’ex arbitro Marelli infatti la trattenuta dell’esterno inglese è da punire con il calcio di rigore, ma non attraverso il Var che non avrebbe richiamare Calvarese al monitor.

