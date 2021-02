Inter-Juventus, Palmeri: “Cuadrado riscrive le leggi della fisica, rigore ridicolo!”

“Un rigore assolutamente ridicolo”. Il giornalista Tancredi Palmeri non usa mezzi termini per commentare il penalty concesso in favore della Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Ecco le sue parole: “Cuadrado si lascia totalmente cadere. Riscrive le regole della fisica: gli trattengono il braccio, e cade in avanti anziché cadere all’indietro”.

