Inter-Juventus, le probabili formazioni: Conte rilancia i titolarissimi, Pirlo ritrova Chiellini in difesa

E’ tempo di Derby d’Italia tra Inter e Juventus che domenica sera a San Siro si sfideranno faccia a faccia per un incontro che ha già il sapore di scudetto. Per l’occasione, dopo l’ampio turnover utilizzato in Coppa Italia lo scorso mercoledì contro la Fiorentina, Antonio Conte si affida ai titolarissimi, ritrovando Hakimi sulla corsia di destra e Lukaku al fianco di Lautaro Martinez. Torna anche il centrocampo titolare, mentre in difesa de Vrij e Bastoni difenderanno insieme a Skriniar la porta di Handanovic.

Per quanto riguarda le scelte di Andrea Pirlo, invece, verso il recupero di Chiesa e McKennie favoriti dunque per una maglia da titolare. Dopo il test della Coppa Italia, Chiellini potrebbe essere schierato in campo dal primo minuto con Bonucci e Danilo. A sinistra confermato Frabotta, mentre in avanti Cristiano Ronaldo riabbraccia Morata. Ancora assenti per Covid de Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro. Andiamo dunque a vedere le probabili formazioni di Juventus Inter:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER JUVENTUS

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

