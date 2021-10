Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: Calhanoglu dal 1′, Chiesa in panchina

Le ultime sulle scelte di formazione in vista della partita di stasera

Mancano ormai poche ore al derby d'Italia numero 177 in Serie A. Le scelte da una parte e dell'altra sembrano essere ormai definitive. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato sciolto il dubbio a centrocampo per l'Inter: gioca Calhanoglu, Vidal parte in panchina. Sul fronte bianconero, invece, c'è una clamorosa ultim'ora.