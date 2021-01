Inter, senti Sconcerti: “Se dovessi costruire una squadra partirei sempre da Barella. Vi spiego la sua forza”

Ieri l’Inter ha ottenuto una grande vittoria contro la Juventus. Allo stadio di San Siro gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 2 a 0, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Il giorno dopo del derby d’Italia è intervenuto Mario Sconcerti, raggiunto dai microfoni di calciomercato.com, analizzando la grande serata nerazzurra.

VITTORIA MERITATA – “L’Inter ha vinto meritatamente. I gol segnati, tuttavia, sono inauditi. Quello di Barella non lo avrebbero subito nemmeno i dilettanti, con tutto quello spazio a disposizione”.

STREPITOSO BARELLA – “E’ un calciatore che non ha grandi piedi, ma si prende la responsabilità. Da trequartista, gioca con caratteristiche uniche: ha fatto della semplicità la propria arma migliore. E’ l’unico trequartista che riesce alla grande in quel ruolo senza avere una classe particolare, come Totti o Eriksen. Se dovessi costruire una squadra, partirei sempre da Barella“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<