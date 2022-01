Mercato – Non solo Di Maria, in casa PSG piace anche Kehrer: Leonardo fissa il prezzo

Leonardo chiede 20 milioni per il tedesco

Le ultime veline di mercato dall'asse Inter - PSG parlano tutte di Angel Di Maria : la trattativa, beninteso, ancora non esiste, ma proprio nelle ultime ore si sono irradiate le voci che vedrebbero l'argentino ormai ai ferri corti con la società parigina e i nerazzurri pronti a cogliere al volo un'occasione difficilmente ripetibile, per un giocatore già adocchiato qualche anno fa proprio dall'Inter. L'edizione odierna di Libero, però, dà conto anche di un altro profilo che in queste ore - sempre da Parigi - starebbe attirando l'attenzione dei nerazzurri: si tratta di Thilo Kehrer .

Difensore centrale adattabile a esterno destro, il classe 1996 gioca in Francia dal 2018, dopo aver trascorso diversi anni tra le fila dello Schalke 04, dapprima nelle giovanili e poi in prima squadra. Il giocatore, quest'anno, ha disputato 17 partite con la maglia dei parigini e potrebbe trovare spazio altrove: tuttavia, Leonardo non ha fretta di cederlo e potrebbe bene opporre le proprie richieste agli eventuali acquirenti del giocatore. Una valutazione verosimile che il Paris Saint-Germain possa fare del giocatore è intorno ai 20 milioni di euro: l'idea c'è, per gli sviluppi si prega di attendere.