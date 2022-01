Mercato – Inter, offerto Di Maria dal PSG, ma Marotta ha altre priorità

I nerazzurri hanno però altre priorità

Angel Di Maria è sicuramente stato uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione. Esteticamente meraviglioso da vedere in campo, spesso però si è dimostrato discontinuo, più per svogliatezza che per effettive qualità. Pur avendo avuto una carriera ricca di club prestigiosi, ha sicuramente raccolto meno di quanto il suo talento avrebbe potuto permettergli. Il suo nome è stato più volte accostato negli anni passati all' Inter , senza però mai che prendesse quota concretamente. Repubblica però rilancia un possibile ritorno di fiamma.

Secondo il quotidiano infatti il PSG, che deve piazzare diversi esuberi dall'ingaggio pesante per rientrare nei parametri UEFA, avrebbe offerto Di Maria all'Inter, consapevoli del debole dei nerazzurri per l'estroso argentino. La passione sembra però essersi ormai sopita in casa Inter, per vari motivi. Ingaggio, età, ruolo e personalità, sono uno scoglio troppo alto per la squadra di Inzaghi, che rischierebbe solamente di rovinare il proprio ritrovato equilibrio.