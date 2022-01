Capello sull’Inter: “Sono ancora i più forti. Lukaku? Un paraculo”

L'opinione dell'ex tecnico

Capello ha dichiarato: "L'Inter è la più forte del campionato. Innestare un giocatore come Nandez può essere utile, aggiungere uomini validi aiuta sempre ad essere competitivi, ma potrebbe non averne nemmeno bisogno per vincere. Lo avevo già detto ad inizio stagione che sarebbero rimasti i più forti, perché hanno mantenuto la stessa difesa e lo stesso centrocampo ed in più hanno aggiunto Calhanoglu. Poi Inzaghi è stato bravissimo a farsi seguire, a trasmettere alla squadra le sue idee. È proprio questo che deve fare un bravo allenatore. Le parole di Lukaku? Non so se sia nostalgia, queste cose non mi piacciono. Mi sanno molto di paraculismo".