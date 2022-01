Mercato – L’Inter non molla la presa su Villar: può essere il vice Brozovic

Il centrocampista è fuori dai piani di Mourinho

Pietro Magnani

Per l'Inter di Inzaghi la priorità non è rinfoltire il centrocampo, il reparto numericamente più "tranquillo". Il tecnico infatti ha indicato come primo obbiettivo un esterno sinistro per poter far rifiatare Ivan Perisic. Tuttavia, come più volte detto da Marotta, la società sfrutterà qualsiasi opportunità interessante gli si possa parare di fronte.

Specie qualora le uscite in mediana dovessero essere due anziché una. Vecino infatti farà di tutto per andarsene a gennaio, magari venendo coinvolto proprio in uno scambio per arrivare all'esterno (Digne), ma anche Sensi potrebbe partire. L'ex Sassuolo infatti potrebbe accasarsi in prestito in una medio-piccola per cercare continuità senza eccessive pressioni. Qualora però dovesse uscire anche Sensi, allora l'Inter dovrebbe intervenire anche a centrocampo.

Ed il nome più fattibile per un eventuale innesto è quello di Gonzalo Villar, ormai completamente ai margini del progetto Roma. Lo spagnolo infatti non piace al portoghese perché poco propenso al contrasto ed al gioco grintoso e lo ha impiegato pochissimo e solo in Conference League. Ecco perché un prestito secco non è da escludere e sarebbe gradito in casa nerazzurra. Villar infatti potrebbe agire da vice Brozovic, facendo finalmente rifiatare qualche volta il centrocampista croato.