Mercato – Inter, due piccioni con una fava: ipotesi scambio Digne-Vecino

I nerazzurri fiutano l'occasione

L' Inter , su indicazione di Simone Inzaghi , ha individuato da tempo la prima necessità della squadra sul mercato di gennaio: un esterno mancino che possa fungere da vice Perisic . Ed essendo numericamente coperti in mediana, per fare posto al nuovo arrivato può partire anche un centrocampista.

E pare proprio che sia quello che accadrà, almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L'Inter in un colpo solo punta a risolvere due problemi: soddisfare il malcelato malcontento di Matias Vecino e cederlo e al tempo stesso ottenere in cambio la pedina desiderata da Inzaghi, Lucas Digne. Il nodo però resta sempre lo stesso, convincere l'Everton ad accettare di lasciare partire Digne in prestito con diritto di riscatto e con un obbligo. Ecco perché, pur alimentando il canale principale con gli inglesi, Marotta ed Ausilio cercano nel frattempo di bloccare il piano B, ossia Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte.