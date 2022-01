Mercato – Inter in pole per Julian Alvarez, ma il Milan non molla l’osso

I Nerazzurri si sono mossi con largo anticipo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe in netto vantaggio su tutta la concorrenza per il gioiello argentino, fresco di premiazione come miglior giocatore del Sud America 2021. L'agente di Alvarez è Fernando Hidalgo, ex procuratore di Hernan Crespo, in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Durante il viaggio di qualche settimana fa di Baccin in Sud America per visionare talenti, c'è stata anche l'occasione per parlare faccia a faccia con il ragazzo, che sembra intenzionato a mettersi in luce fin da subito in una squadra di primo piano. L'Inter quindi è in vantaggio anche per questo: diverse altre big non potrebbero garantirgli un ruolo centrale fin da subito, seppure con un ingaggio migliore. La prossima settimana l'agente inizierà un tour europeo per promuovere il proprio assistito, partendo però, prima di volare a Manchester e Madrid, proprio da Milano.