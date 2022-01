Ecco le prossime sfide dell’Inter nel 2022

Le prossime sfide dell'Inter nel mese di gennaio e febbraio saranno determinanti per capire dove potrà arrivare il Biscione.

Martina Napolano

I Nerazzurri hanno offerto una prima parte di campionato eccellente concludendo il girone di andata in campionato con 14 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, quella contro la Lazio. L'attacco stellare con 49 gol in 19 gare e una media di 2,5 gol a partita, gli ottavi di Champions raggiunti senza particolari problemi nella fase finale del girone, fanno della squadra di Inzaghi un'armata vincente pronta a stupire e sbaragliare la concorrenza.

Le quote scommesse Serie A si muovono a passo nerazzurro, questa è la squadra più in forma del campionato in assoluto e le prossime sfide saranno determinanti per capire dove potrà arrivare il Biscione.

Anche se la sfida con il Liverpool a febbraio per gli ottavi di finale Champions si preannuncia proibitiva, dal punto di vista delle statistiche i Nerazzurri non hanno nulla da temere e possono giocare a viso aperto le due gare tentando di agguantare i quarti. Si potrebbe parlate di Triplete almeno in potenza? Troppo presto per pronunciare questa parola, bisognerà tenere gli occhi incollati sul calendario e non sbagliare nessun colpo.

Gennaio di fuoco

Tantissime gare in programma per gennaio 2022, si parte con la sfida di Bologna per entrare subito nel vivo del campionato il 9 contro la Lazio, dove Inzaghi dovrà vendicarsi della sconfitta subita all'andata, senza dimenticare che il 12 c'è la finale di Supercoppa Inter – Juventus.

Il 16 gennaio ci sarà il match Atalanta – Inter e il 19 un'altra sfida per niente semplice contro l'Empoli in Coppa Italia. L'ultima gara di gennaio dovrebbe essere più accessibile ma potrebbe nascondere delle insidie, proprio per il carico di lavoro estenuante che attende i Nerazzurri in questo mese, che si chiude con Inter – Venezia in programma il 22 gennaio.

Febbraio indiavolato

Questo mese inizia con il botto, un'esplosione dal "sapore rossonerazzurro", infatti il 6 febbraio è prevista in calendario la partita Inter – Milan. Una settimana dopo, altra sfida importante: Napoli – Inter. Questa neanche sarà una gara facile e metterà alla prova i nervi di entrambe le compagini.

Il 16 febbraio a Milano c'è Inter – Liverpool nei tanto attesi ottavi di Champions, attenzione però, i Reds sono favoriti ma i bookmakers hanno buttato un occhio sulla compagine nerazzurra: partita difficile ma non impossibile ad altissimo tasso di spettacolo. Il mese si conclude con due sfide più che abbordabili contro il Sassuolo e il Genoa ma che comunque, potrebbero nascondere delle insidie.

Le altre sfide importanti dei nerazzurri in campionato

Tralasciando il ritorno degli ottavi previsto per l'8 marzo contro il Liverpool a Londra, il campionato in questo mese offre un'altra sfida determinante per le sorti dei Nerazzurri a cui tener testa: Inter – Fiorentina il 20.

Aprile si apre con Juventus – Inter il 3 e si conclude con Inter – Roma il 24, gare intervallate da sfide che non dovrebbero destare preoccupazioni ma che non bisogna sottovalutare troppo. A questo punto il campionato del Biscione dovrebbe essere in discesa, per un gran finale in cui si spera che i Nerazzurri possano tentare un secondo Triplete, sogno che avrebbe il sapore di storia e record.