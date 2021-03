Sky – Verso Torino-Inter, si ferma Kolarov: leggero affaticamento. Le ultime da Appiano

L’Inter questo pomeriggio si è ritrovata ad Appiano Gentile, dopo il giorno concesso da Conte, ed è tornata a lavorare in vista della sfida in programma domenica pomeriggio contro il Torino di Nicola.

Come riportato da Sky Sport, il gruppo nerazzurro è stato diviso in due ma sul rettangolo verde di gioco non si è visto Kolarov. Il difensore serbo ha infatti svolto un allenamento a parte per un leggero affaticamento. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni con attenzione dallo staff medico dell’Inter.

