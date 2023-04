Inter-Lazio, designato l’arbitro Guida: i precedenti

L’ottima Inter di coppa ha bisogno di conferme in campionato. E non c’è modo migliore per cementificare le proprie certezze che uno scontro diretto per la zona Champions League. A San Siro, infatti, arriva la Lazio, nella 32a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio sarà domenica 30 aprile, alle ore 12.30.

A dirigere la gara sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata.

Precedenti con i nerazzurri in equilibrio per il fischietto campano. Nei 26 precedenti tra Serie A e Coppa Italia, infatti, sono arrivate 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Contro la Lazio sarà la prima direzione stagionale, dal momento che l’ultima gara con l’Inter è quella contro il Torino dello scorso anno: 1-1 in casa granata, il 13 marzo 2022.

Domenica a pranzo, al fianco di Guida ci saranno gli assistenti Galetto e Di Iorio, mentre il quarto uomo sarà Pairetto. Al VAR, invece, ci sarà Chiffi, con Ayroldi nel ruolo di AVAR.