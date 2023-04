Inzaghi, con la Lazio un dentro-fuori: serve la Champions League

Inter-Lazio vale come una finale per i nerazzurri. Ormai è chiaro: la qualificazione in Champions League è l’obiettivo primario dei nerazzurri. Partecipare alla massima competizione europea, infatti, garantisce un introito economico troppo importante per mantenere in ordine i conti della società. Senza il quarto posto, al contrario, sarebbe inevitabile un ridimensionamento su tutta la linea, che riporterebbe indietro di molti passi il progetto interista.