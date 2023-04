Lukaku, mai così in forma: da febbraio è tornato a fare gol

Non è facile leggere la stagione di Romelu Lukaku. L’infortunio nei primi mesi ha condizionato molto il suo ritorno all’Inter e il rientro, nel 2023, non è stato dei più semplici. Tuttavia, come confermano i numeri, Big Rom sta tornando mettere la sua firma con buona costanza.

LEGGI ANCHE Riscatto Acerbi, lo scoglio più grande resta Lotito

Infatti, dal rigore contro l’Udinese, lo scorso 18 febbraio, Lukaku ha segnato 7 gol sui 18 totali dell’Inter in tutte le competizioni. Vale a dire quasi il 40% delle reti nerazzurre. Numeri che testimoniano un rendimento in crescita e che, con la doppietta su azione di Empoli, potrebbero aver trovato il punto di svolta.

Ora, il belga ha bisogno di tornare a segnare su azione in campionato anche a San Siro. Infatti, l’ultima rete casalinga non su rigore in Serie A, risale all’ultima giornata della stagione 2020/2021, quando l’Inter festeggiò lo Scudetto.

Contro la Lazio, Big Rom partirà da titolare e avrà un’altra occasione per dimostrare la sua crescita. Non è mai stato così in forma da quando è tornato in nerazzurro, è ora è pronto a rimettersi sulle spalle l’Inter, per trascinarla verso i propri traguardi.