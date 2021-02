Inter-Lazio 3-1, vittoria nerazzurra e sorpasso sul Milan: la CLASSIFICA AGGIORNATA

E’ arrivato in questa 22esima giornata il tanto atteso sorpasso dell’Inter in classifica sul Milan. In attesa del derby di settimana prossima tra nerazzurri e rossoneri, la vittoria sulla Lazio ottenuta per 3-1 proietta la squadra di Conte al primo posto in Serie A, con un punto di vantaggio sui cugini. Decisiva la grande prestazione di questa sera coronata con una doppietta di Romelu Lukaku che ha poi servito l’assist per la terza rete nerazzurra ad opera di Lautaro Martinez. Andiamo così a vedere la classifica aggiornata della Serie A:

