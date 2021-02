Inter-Lazio, la conferenza stampa di Conte: info e orario

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter sfiderà domenica sera alle 20.45 la Lazio di Simone Inzaghi. In vista della gara in quel di San Siro, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa è prevista per sabato 13 febbraio 2021 alle ore 13.30.

Antonio Conte, Getty Images

La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Su Passione Inter verrà fornita la diretta testuale delle sue parole.

